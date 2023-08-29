Москва, 29 августа, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) России начал доследственную проверку после безвестного исчезновения в Москве 16-летней фигуристки Алины Горбачевой, сообщила 29 августа пресс-служба столичного главка СК в своём Telegram-канале.

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«Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 16-летней спортсменки», — говорится, в частности, в сообщении.

В ведомстве уточнили, что следователями проводится комплекс поисковых мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей девушки.

Как передавало ИА Регнум, об исчезновении фигуристки стало известно 29 августа. В полицию обратилась мать фигуристки Екатерина. Она рассказала, что вечером девушка вышла с катка «Чкалов Арена», но домой не пришла. Идти ей нужно было через парк.

К поискам 16-летней спортсменки привлечены кинологи. Фигуристка была в чёрном спортивном костюме и белых кроссовках, с собой у неё был тёмно-синий рюкзак.

В феврале Алина Горбачёва, выступавшая за Тверскую область, выиграла первенство России по фигурному катанию среди юниоров. В 2020 году, как сообщало ИА Регнум, она заняла третье место в соревнованиях юниорок на четвёртом этапе Кубка России в Казани.