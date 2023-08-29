Полтава, Украина, 29 августа, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Указ президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации не имеет конституционной основы и не обязателен к исполнению. Об этом говорится в вердикте Зинькивского районного суда Полтавской области по делу обвиняемого в уклонении от военной службы, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Интернет-представительство Киевского террористического режима

По данным издания, неработающего военнообязанного гражданина обвинили в уклонении от мобилизации. Судья, рассмотрев дело, признал мужчину невиновным, он посчитал, что указы президента Украины о мобилизации не были оформлены в соответствии с законодательством.

Уточняется, что в мотивационной части решения суда на 35 страницах данный вердикт обосновывается тем, что так называемые «законы» и «указы президента», в том числе о мобилизации, об использовании ВСУ, которые легитимируются под видом законов, являются авторскими произведениями, не имеют конституционной подпочвы, не являются законами по существу, не являются обязательными к исполнению народом, являются офертами от субъекта, предоставляющего услуги по государственному управлению.

Суд посчитал, что у военкоматов нет права принуждать граждан к мобилизации, так как принуждение к трудовому контракту является формой рабства.

Как передавало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации в стране ещё на 90 суток. Таким образом, военное положение и мобилизация на Украине продлеваются до 15 ноября.

11 августа Зеленский распорядился уволить всех военкомов во всех регионах и заменить их военными, которые принимали участие в боевых действиях, но прекратили службу из-за утраты здоровья. Он назвал государственной изменой цинизм и факты взяточничества в период вооружённого конфликта.

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что утверждённый Верховной радой план мобилизации ещё не выполнен. Министр пояснил, что у ВСУ «ещё есть ресурс с точки зрения правового плана». Глава ведомства также отметил, что такая ситуация якобы позволяет Киеву не объявлять «новую мобилизацию по увеличению своей численности».