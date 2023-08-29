Москва, 29 августа, 2023, 13:39 — ИА Регнум. «Российские железные дороги» рассказали подробности новых правил в поездах дальнего следования, которые вступают в силу с 1 сентября 2023 года. Об этом компания сообщила на своём сайте.

Artem Svetlov Пассажирский состав РЖД

«Рассказываем об изменениях в правилах перевозок пассажиров. В них учтены пробелы, выявленные в последнее время при регулировании вопросов перевозки пассажиров», — говорится в сообщении.

РЖД включили в новые правила положение об обязанности граждан соблюдать требования транспортной безопасности. Так, лица, которые отказались при входе на объекты пассажирской инфраструктуры проходить досмотр, на них допускаться не будут.

В поездах помимо прочего будет введён запрет на использование в пути следования музыкальных инструментов и средств звукоусиления. Это правило не будет касаться слуховых аппаратов и наушников.

Кроме того, в РЖД учли, что мелкие собаки без клетки или контейнера могут перевозиться только по правилам для крупных собак: они должны ехать на полу отдельного купе, в намордниках, с поводком и под контролем владельца.

Помимо этого, в новые правила было добавлено право пассажиров верхних полок садиться за столик около нижней полки на время приёма пищи — на 30 минут утром и вечером, а также на 1 час в обед.

Также РЖД определили чёткий перечень документов для покупки билетов на поезда дальнего следования и запретили высаживать из поезда безбилетного пассажира до 16 лет (контролёры или сотрудники поездной бригады обязаны передать его представителям органов внутренних дел).

Как передавало ИА Регнум, 27 июля появилась информация о том, что РЖД может в начале 2024 года провести эксперимент по идентификации пассажиров по биометрии вместо проверки паспортов.

17 августа РЖД открыли продажи билетов почти на все поезда дальнего следования за 90 суток до отправления, в том числе и на южные направления. Это в первую очередь касается поездов, билеты на которые появлялись не ранее чем за 45 суток до поездки.