Москва, 29 августа, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Чемпионка России среди юниоров, фигуристка Алина Горбачёва пропала в Москве после того, как поссорилась с тренером. Об этом сообщил ИА Регнум источник в правоохранительных органах.

Вечером 28 августа 16-летняя спортсменка вышла из ледового дворца «Чкалов Арена» на улице Лётной и зашла в парк. После этого она перестала выходить на связь и не пришла в квартиру в Химках, где живёт вместе с другими фигуристками.

«Фигуристка ушла из ледового дворца после ссоры с тренером», — отметил собеседник агентства.

У девушки с собой были паспорт, айфон, планшет Apple и 20 тыс. рублей, а также рюкзак.

Вещи пропавшей спортсменки нашли на пляже на Покровской набережной, где находится она сама, до сих пор неизвестно, сообщает Telegram-канал «112».

Как сообщало ИА Регнум, мать фигуристки Алины Горбачёвой 28 августа обратилась в полицию с заявлением о её исчезновении. Алина родилась в Краснодаре, фигурным катанием она занимается с 7 лет. Тренер спортсменки — Софья Федченко. В феврале Горбачёва победила в юниорском первенстве России в Перми.