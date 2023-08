Вашингтон, 29 августа, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Руководители стран НАТО хотят, чтобы конфликт на территории Украины продолжался ещё как минимум год, в этот период ВСУ получат истребители F-16, но если успехов в их контрнаступлении не будет, то Запад принудит Киев к миру с Россией, отметили в своём материале обозреватели РИА Новости.

Судя по утечкам в западных СМИ, ещё в начале лета западные политики склонялись к необходимости заморозки конфликта, однако в августе на польско-украинской границе прошло совместное совещание руководителей НАТО и ВСУ, что может свидетельствовать о новом плане альянса, полагают авторы.

Издание напоминает о ранее опубликованных в The Wall Street Journal и The New York Times материалах, где отмечалось, что Запад настаивает на сосредоточении атак ВСУ на южном направлении, с целью перерезать для России коридор в Крым. Киеву также советовали не считаться с потерями в технике и живой силе при преодолении линий обороны ВС РФ.

Руководители ВСУ, в частности главком украинской армии Валерий Залужный, в свою очередь, по этим данным, не намерены оказываться от ведения боевых действий сразу на нескольких направлениях, при этом Залужный, по информации The Wall Street Journal, полагает, что в США не понимают «природу» этого конфликта.

В условиях, когда контрнаступление ВСУ не имеет никаких реальных успехов, за такие успехи Киев вынужден выдавать якобы уже совершённый захват села Работино, где до конфликта проживали 500 человек, отметили авторы. Отсутствие успехов в свою очередь создаёт проблемы с новыми поставками западной техники и одновременно наводит украинское командование на идеи тотальной мобилизации, отметили авторы.

Развитие конфликта и действия Киева в значительной степени обусловлены предстоящими выборами в США, сказано также в публикации. Президент США Джозеф Байден хотел попытаться переизбраться на фоне «победы» над Россией, теперь стратегия его штаба может заключаться в том, чтобы заявить, что в ходе конфликта президента менять нельзя. В любом случае до выборов поддерживать Киев Вашингтон не прекратит, отметил в комментарии агентству политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт также предположил, что после американских выборов, которые пройдут в конце 2024 года, Вашингтон будет уделять Киеву меньше внимания. Что же касается переговоров, то они могут начаться только после того, как российская армия выбьет ВСУ за Днепр, добавил Ищенко.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в Кремле и МИД РФ отмечали, что Россия готова к переговорам в случае выполнения Киевом всех требований, поставленных перед началом СВО, и в случае признания новых территориальных реалий, то есть возвращения в 2022 году ещё четырёх регионов в состав России.

В Киеве, в свою очередь, официально отказываются от любых переговоров и заявляют, что такие переговоры могут начаться только после возвращения Украины к границам 1991 года (с Крымом).

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее отмечал, что Запад не заинтересован в переговорах по мирному урегулированию на Украине и стремится заработать как можно больше денег для своего оборонно-промышленного комплекса. Он назвал заявления руководителей западных стран про то, что пора сесть за стол переговоров, лукавством.

Президент России Владимир Путин в свою очередь неоднократно заявлял, что Москва открыта для мирных переговоров. Он также отмечал, что если США и страны Запада действительно хотят мира, то им достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения. Как подчеркнул президент, в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.