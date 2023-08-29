Москва, 29 августа, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева заявила, что не считает правильными слова певицы Лаймы Вайкуле и актёра Ивара Калныньша о Советском Союзе. Об этом 29 августа сообщило издание aif.ru.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Светлана Немоляева после творческой встречи

«Мне просто смешно! Сказать про то, что актёры кормят страну, — это неправильно. Страна кормит актёров, а актёров любят зрители, обожают», — сказала Немоляева.

Он добавила, что в СССР любили и Вайкуле, и Калныньша.

По её словам, когда Калныньш заявил, что больше не будет сниматься в российских фильмах, один театральный актёр рассмеялся и сказал: «А он в каких-то ещё снимался? В Голливуде?».

Как сообщало ИА Регнум, после начала специальной военной операции Вайкуле заявила, что содержала весь Советский Союз, якобы получая при этом маленькие гонорары. Также она сообщила, что не будет выступать в России. В МИД РФ высмеяли её заявление, а в Госдуме предложили запретить ей въезд в страну.

В июле 2022 года Калныньш заявил, что не будет сниматься в российском кино и что с начала специальной военной операции российские проекты перестали быть для него значимыми. Актёр Борис Галкин поднял на смех Калныньша, напомнив, что именно советским и российским фильмам тот обязан всем, что у него есть, в том числе популярностью и востребованностью.