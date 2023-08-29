Киев, 29 августа, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Украина получила аварийную помощь из энергосистем Польши и Румынии из-за рекордного потребления электроэнергии 28 августа. Об этом сообщила пресс-служба национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

По её данным, 28 августа был зарегистрирован новый летний рекорд: вечерний максимум потребления превысил предыдущий показатель 21 августа на 1,2%.

Отмечается, что данный показатель является очень высоким. В результате специалисты «Укрэнерго» были вынуждены для покрытия спроса с 19:00 до 22:00 (совпадает с мск) применить аварийную помощь из энергосистемы Румынии и Польши.

Уточняется, что общий объём этой помощи составил 1200 МВт. ч.

В пресс-службе добавили, что в утренние и вечерние часы 29 августа Украина импортирует электроэнергию из Словакии.

Как передавало ИА Регнум, порядка 140 млн долларов выделят Украине власти Норвегии для обеспечения ремонта и техобслуживания критической электроэнергетической инфраструктуры. Выделенные Норвегией денежные средства планируется направить на ремонт и техобслуживание критической электроэнергетической инфраструктуры, а также на аварийное электроснабжение в пострадавших от боевых действий районах. Кроме того, часть средств потратят на закупку газа для аварийного хранения.

Половина объектов украинской энергосистемы имеет повреждения, а часть из них разрушена полностью и не подлежит восстановлению. Вооружённые силы РФ начали наносить удары по объектам украинской энергосистемы в ответ на теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года.