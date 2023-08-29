Москва, 29 августа, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Народная артистка России Светлана Немоляева заявила, что не может понять поведение актрисы Чулпан Хаматовой, которая ранее уехала из России. Об этом сообщило издание aif.ru.

Пресс-служба Московского Международного кинофестиваля Светлана Немоляева

По словам Немоляевой, с Хаматовой она была еле знакома.

«Я ещё могла бы по-человечески принять, если бы они уехали, взволнованные материальными вопросами», — приводит издание её слова.

Она пояснила, что у кого-то за рубежом деньги, недвижимость и они уехали туда, чтобы сохранить всё это.

«Такое допускаю, это понятные вещи. Но когда ты при этом начинаешь обливать свою страну грязью для того, чтобы выслужиться за рубежом, — вот этого ни принять, ни понять не могу. Это ужасное поведение», — рассказала Немоляева.

Как передавало ИА Регнум, телеведущей Лере Кудрявцевой стало плохо, когда она послушала интервью актрисы Чулпан Хаматовой со словами поддержки властей Латвии, направленной против советского наследия и русской культуры. Она прокомментировала заявления Хаматовой о том, что в России «присвоили» победу в Великой Отечественной войне и акцию «Бессмертный полк». Также актриса поддержала снос памятника советским воинам-освободителям в Риге и заявила, что не может критиковать власти Латвии за демонтаж памятника Александру Пушкину под предлогом, что он угрожает нацбезопасности. Кудрявцевой сначала не верилось, что Хаматова может сказать такое. В результате телеведущая не смогла удержаться от нецензурных выражений.

Ранее российский актёр Сергей Никоненко негативно оценил поведение уехавшей из страны Чулпан Хаматовой. Никоненко заверил, что у Латвии, на территории которой продолжительное время находится Хаматова, «никогда ничего не было», поэтому актриса вскоре захочет вернуться на родину.

Президент России Владимир Путин исключил Хаматову из совета фонда «Круг добра». Актриса Чулпан Хаматова, которая являлась соучредителем благотворительного фонда «Подари жизнь», выехала с семьей из России в Латвию после начала спецоперации на территории Украины, осудив действия властей России.