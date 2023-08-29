Вашингтон, 29 августа, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Американский журнал Newsweek после публикации скорректировал статью, в которой фактически признал Крым, Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области частью России, а также ошибочно «присоединил» к России часть стран СНГ.

Материал с заголовком «Путин впервые более чем за год покидает Россию, заявил Кремль» вышел в журнале 28 августа после заявлений пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о планируемых на осень зарубежных поездках главы государства Владимира Путина, обратили внимание РИА Новости.

Журналисты издания не учли, что в марте и апреле 2023 года президент посетил ДНР, ЛНР, Херсонскую область и Крым. Кроме того, осенью и зимой 2022 года Путин побывал в Узбекистане, Казахстане, Армении, Киргизии и Белоруссии.

К утру 29 августа статья была обновлена. В частности, изменился заголовок на «Путин покидает Россию впервые после смерти Пригожина, заявил Кремль», а также в публикацию добавили информацию о зарубежных поездках российского лидера в Белоруссию и Иран в 2022 году. Также в материал добавили информацию про МУС. В частности, авторы статьи написали, что президент России только один раз покидал РФ после выдачи ордера 17 марта. О какой именно поездке идёт речь, не указывается.

Вместе с тем 18 марта Путин посетил Крым, 19 марта — ДНР, а 18 апреля — Херсонскую область и ЛНР.

Как передавало ИА Регнум, 28 августа Песков на брифинге заявил, что осенью у Владимира Путина планируются зарубежные поездки, однако заранее раскрывать, куда именно поедет президент, не стал «по понятным причинам».