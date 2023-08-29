Москва, 29 августа, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Уголовное дело против блогеров Валерии и Артёма Чекалиных передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом 29 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова Блогер Лерчек и ее супруг Артем

«Уголовное дело, возбуждённое против Чекалиных, передано в главное следственное управление СК», — приводит агентство слова источника.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта СК возбудил уголовное дело о неуплате налогов на 300 млн рублей против блогеров Чекалиных. В период с июля 2020-го по июль 2022 года Чекалина превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год. Уточняется, что блогер получила эти средства в ходе проведения фитнес-марафонов.

Кроме того, по данным следствия, Валерия и Артём Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путем, приобретя на них валюту США и тем самым замаскировав связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения. В мае адвокат Константин Третьяков сообщил, что блогеры Чекалины погасили задолженность по налогам.

Мосгорсуд 14 августа отказался перевести Чекалину под домашний арест. Ранее прокуратура Москвы направила в Пресненский районный суд столицы апелляционное представление, оспорив отказ поместить Чекалину под домашний арест. Прокуратура утверждала, что обвиняемая пользуется средствами связи и общается со свидетелями по уголовному делу. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении просьбы, прокуратура обжаловала это решение.