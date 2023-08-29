Москва, 29 августа, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Признание в России майнинга отраслью промышленности будет выгодно и государству, и бизнесу, хотя не исключено, что это вызовет новый виток антироссийских санкций, считает Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен России. Об этом он заявил 29 августа ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Ранее в Минпромторг поступило предложение признать майнинг промышленной отраслью и присвоить ему код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Как полагает Мариничев, в этом есть смысл и нет причин бояться таких нововведений или затягивать этот вопрос.

«Во-первых, это позволит систематизировать и объединить в глазах государства совершенно разрозненных экономических субъектов, работающих в этой сфере, — сказал Мариничев. — Во-вторых, для самих майнеров это долгожданная возможность наличия лапидарного (краткого и ясного — прим. ИА Регнум) ответа на возможные вопросы со стороны проверяющих и контролирующих органов о предмете их деятельности, её законности и значимости».

Однако, как полагает интернет-омбудсмен, государство, вероятнее всего, столкнётся со сложностями, когда признает майнинг отраслью промышленности. Причём это будут трудности не внутреннего, а внешнего характера.

«Систематизировав и обелив, а тем самым подсветив всех ключевых игроков, высока вероятность вызвать новый виток санкционной политики со стороны недружественных государств», — объяснил Мариничев.

Например, США могут ввести санкции в адрес производителей оборудования для майнинга, которые сотрудничают с Россией. Достанется и компаниям-посредникам, а также логистическим структурам, работающим с поставщиками высокотехнологичного оборудования.

«Контроль за майнингом — задача совершенно тривиальная, — уверен Мариничев. — В этом вопросе важна только компетентность тех, кто собирается её решать».

По его мнению, стратегически эта отрасль может дать шанс всей экономике перейти на совершенно иной новый уровень технологических возможностей.

Однако есть ряд нюансов, которые могут затруднить признание майнинга отраслью промышленности. Например, Мери Валишвили, магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова напомнила, что обращение криптовалюты в России запрещено, а ЦБ РФ и Минфин занимают разные позиции в отношении криптовалюты.

«Установление кода экономической деятельности для майнинга потребует внесения изменений в ряд федеральных законов. Следовательно, говорить о скором принятии решения преждевременно, хотя само обсуждение может начаться на осенней сессии нижней палаты парламента, — сказала Валишвили. — Фактически включение в список ОКВЭД «добычи» криптовалюты будет означать не просто признание её государством, но и установление контроля, что противоречит самой сути криптовалюты».

В свою очередь Юлия Коваленко, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова, заметила, что если майнинг признают отраслью промышленности, то первым и важным вопросом, который будет решён, станет уплата налогов и пополнение бюджета с криптовалютных операций.

«Вторым очень важным аспектом будет легализация операций с криптовалютой, что позволит сократить незаконные операции, а также контролировать незаконный вывод денежных средств из страны», — сказала она.

С другой стороны, есть опасения, что «крипта» может стать серьёзным конкурентом цифрового рубля, что едва ли нужно российской экономике. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил IT-специалист Николай Пальченко. Он согласился, что если майнинг будет легализован в России, то логично признать его отраслью с присвоением соответствующего ОКВЭДа.

«Никто ничего не потеряет, а у государства появится иллюзия, что отрасль им регулируется и находится под контролем, — сказал он. — Но это именно иллюзия — фискальные чипы или что-то подобное на установке для майнинга не поставишь, а выяснить, кто, сколько и чего намайнил и куда потом дел, невозможно технически. С другой стороны, дальнейшая легализация крипты никак не поможет курсу рубля и сделает процесс вывода капиталов за рубеж ещё проще и менее прозрачным, чем сейчас».

Пальченко заметил, что расплачиваться «криптой» за санкционный импорт, конечно, удобно, но ещё намного удобнее и прозрачнее для государства цифровой рубль.

«Поэтому стоит задуматься, а нужны ли цифровому рублю конкуренты в виде криптовалют?» — риторически поинтересовался эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что с инициативой признания майнинга отраслью промышленности выступила компания BitRiver. По её мнению, такое нововведение поможет применять актуальные решения для промышленности и предоставит государственные льготы компаниям, занятым в сегменте майнинга.

До этого Минфин РФ выражал надежду, что в РФ система регулирования майнинга появится уже в 2023 году.

Однако пока чиновники не могут прийти к единому мнению. Так, в январе 2023 года стало известно, что правительство не сможет предоставить в Госдуму отзыв на законопроект о майнинге из-за разногласий с Центральным банком РФ и органами охраны порядка.

Между тем в Госдуме полагают, что в России необходимо законодательно регулировать майнинг. Часть парламентариев считает, что Россия «немного опаздывает» с легализацией этого вида деятельности.