Донецк, 29 августа, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что его беседа с президентом России Владимиром Путиным прошла результативно для республики. Об этом Пушилин рассказал 29 августа в эфире «Соловьёв Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Я считаю, что очень результативно для Донецкой Народной Республики (прошла встреча с Путным), достаточно много инициатив, которые обсуждались в рабочей части встречи, уже были поддержаны», — сказал Пушилин.

Врио главы ДНР добавил, что в настоящее время соответствующие поручения были даны как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Как сообщало ИА Регнум, Путин проводил встречу с Пушилиным 24 августа. В частности, врио главы Донецкой Народной Республики рассказал президенту России о применении Киевом кассетных боеприпасов против мирного населения. Пушилин добавил, что ситуация с обстрелами за последние три летних месяца ухудшилась именно для гражданского населения.