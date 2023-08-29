Москва, 29 августа, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Проблема кадрового голода только усугубляется либерализацией гей-союзов и созданием условий для массовых травмирующих детскую, подростковую психику и тело операций по смене пола. Об этом 29 августа написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она отметила, что заседание правительства Германии 23 августа 2023 года должно войти в историю как пример поражающей всякое воображение некомпетентности высших чиновников большой многомиллионной страны, поскольку в этот день руководство ФРГ утвердило два законопроекта. При этом одни из них призван решить проблему острого кадрового голода в Германии, а второй либерализирует процедуру смены биологического пола.

Захарова обратила внимание на то, что, с одной стороны, власти Германии пытаются решить проблему острой нехватки специалистов. В этом стремительно стареющем государстве ещё в 2023 году не хватало порядка двух миллионов работников, необходимых для нормального функционирования промышленной и социальной инфраструктуры, пояснила дипломат.

Она отметила, что, с другой стороны, власти ФРГ продолжают популяризацию трансгендерных переходов, в результате родители смогут сменить пол своему ребёнку до достижения им 14-летнего возраста, а после 14 ребёнок вправе просто получить согласие родителей.

«Проблема кадрового голода лишь усугубляется либерализацией гей-союзов и созданием условий для массовых травмирующих детскую и подростковую психику и тело операций по смене пола. От союза человеческих существ, чей биологический пол совпадает, естественным путём потомство не появляется», — отметила Захарова, пояснив, что это невозможно просто с точки зрения биологии.

Она пояснила, что политика Германии завела в тупик искусственного размножения и людей, и кадры для экономики.

Теперь людей будут делать на заказ суррогатные доноры, а кадры — из мигрантов, уточнила дипломат.

«Вводя гендерно извращённые практики, уменьшение возраста сексуального согласия, вовлечение детей в эту сферу, вплоть до создания мастурбационных комнат в детских садах, как предлагают в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, вы сами же роете могилу своей нации», — подчеркнула официальный представитель МИД России, добавив, что это не путь к прогрессу, а прямая дорога к искусственному вымиранию немцев.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над списком гендеров в анкете из отеля в Швейцарии.

Перед этим Захарова высмеяла США за добавление в список антироссийских санкций детского оздоровительного лагеря «Артек». Как она отметила, если бы это был лагерь по смене пола несовершеннолетним или место для обмена опытом трансгендерных общин, то Вашингтон завалил бы его многомиллионными грантами.