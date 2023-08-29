Волгоград, 29 августа, 2023, 12:35 — ИА Регнум. В Волгограде неизвестный злоумышленник выстрелил в морду собаке из пистолета, очевидцы происшествия обратились в полицию с просьбой начать его розыск, передаёт местное информационное агентство «Городские вести».

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл 27 августа в Тракторозаводском районе Волгограда, в микрорайоне Спартановка. Жертвой действий злоумышленника стала одна из бездомных собак.

Инцидент был записан на видео и активно распространяется в местных пабликах. На записи видно, что мужчина сам подозвал к себе двух собак, которые не проявляли никаких признаков агрессии, и выстрелил в голову одной из них. Животные убежали.

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Информагенство цитирует некоторые комментарии возмущённых жителей города в социальных сетях:

«Собака потянулась, вдруг погладят или еду дадут, а тут такое… откуда в людях столько жестокости», — написал один из комментаторов.

«А очевидцы заявление в полицию подали? Такое нельзя оставлять безнаказанным», — гласит другой комментарий.

Местные СМИ отмечают, что очевидцы обратились в полицию, не уточняя, было ли заявление подано официально. В управлении МВД по Волгоградской области пока не комментировали ситуацию.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года управление МВД по Московской области возбудило уголовное дело в отношении мужчины, который выбросил собаку из окна 11-го этажа в Подольске. Животное погибло. Дело возбуждено по статье «Жестокое обращение с животным» (ч. 1 ст. 245 УК РФ), максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, — лишение свободы на срок до трёх лет.

В июле 2023 года в городе Шарыпово Красноярского края возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого заподозрили в жестоком обращении с животными. По имеющимся данным, злоумышленник, находясь в нетрезвом состоянии, выбросил нескольких кошек с 9-го этажа. Все животные, кроме одного, погибли.