Москва, 29 августа, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ 29 августа опубликовало видеозапись уничтожения российскими вертолётами двух единиц бронетехники ВСУ в зоне спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Ка-52 «Аллигатор»

«Экипажи разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 управляемыми ракетами уничтожили две единицы бронетехники ВСУ вместе с экипажами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кадры сняты на южнодонецком направлении.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы экипажей российских ударных вертолётов Ми-28Н по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника противника.

Также Минобороны опубликовало видеозапись уничтожения российской артиллерией опорных пунктов украинской армии. Расчёт беспилотников обнаружил в лесополосе опорный пункт ВСУ, который после этого точным ударом накрыла артиллерия.