Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолётами Ка-52
Москва, 29 августа, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ 29 августа опубликовало видеозапись уничтожения российскими вертолётами двух единиц бронетехники ВСУ в зоне спецоперации.
«Экипажи разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 управляемыми ракетами уничтожили две единицы бронетехники ВСУ вместе с экипажами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что кадры сняты на южнодонецком направлении.
Как ранее сообщало ИА Регнум, Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы экипажей российских ударных вертолётов Ми-28Н по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника противника.
Также Минобороны опубликовало видеозапись уничтожения российской артиллерией опорных пунктов украинской армии. Расчёт беспилотников обнаружил в лесополосе опорный пункт ВСУ, который после этого точным ударом накрыла артиллерия.