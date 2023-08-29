Опубликовано видео первого полёта импортозамещённого самолёта SJ-100
Минпромторг показал кадры первого полёта импортозамещённого SJ-100
Москва, 29 августа, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Кадры первого полёта импортозамещённого самолёта SJ-100 опубликованы в Telegram-канале Минпромторга 29 августа.
Опытный образец российского ближнемагистрального самолёта SJ-100 отправился в первый полёт в Комсомольске-на-Амуре. Он находился в воздухе около часа, поднявшись на высоту до 3 тыс. м и развив скорость до 343 км/час.
«Работники завода встречают новый «Суперджет» и летчиков-испытателей. Ура!» — говорится в описании видео.
Как сообщало ИА Регнум, первый образец импортозамещённого SJ-100 подняли в небо лётчики-испытатели Леонид Чикунов и Дмитрий Деменёв. В составе экипажа был и инженер-испытатель Денис Велижанин. Самолёт изготовили в производственном центре ПАО «Яковлев» (ранее — «Иркут») в Комсомольске-на-Амуре.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал выпуск самолёта SJ-100 большим успехом, результатом освоения новых технологий в сжатые сроки. Лайнер предстоит оснастить отечественными двигателями, глава государства Владимир Путин будет «держать руку на пульсе», отметил он.