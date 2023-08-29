Москва, 29 августа, 2023, 12:02 — ИА Регнум. У России амбициозные планы в области освоения космоса, главное — продолжать космическую программу. Об этом 29 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, следил ли Владимир Путин за миссией «Луны-25», Песков ответил: «Вся страна следила за космической миссией, путь к звёздам лежит через тернии, главное — продолжать уникальную российскую космическую программу».

Он добавил, что планы амбициозные, и они будут реализовываться дальше.

По словам представителя Кремля, реализация программ не бывает без сбоев, это является лишним поводом устранить причины аварии станции.

Как сообщало ИА Регнум, первая за почти 50 лет российская лунная миссия направилась к естественному спутнику Земли 11 августа. Через шесть дней «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности и вскоре скорректировала окололунную орбиту для подготовки к посадке. 19 августа «Луна-25» прошла через метеоритный поток Персеиды и, уклонившись от столкновения, засняла момент удара болида о поверхность Луны.

20 августа в Роскосмосе сообщили, что станция вышла на нерасчётную орбиту и прекратила своё существование после столкновения с поверхностью Луны.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что российскую лунную программу надо скорректировать, чтобы реализовать неполученный из-за аварии «Луны-25» функционал в будущих миссиях.