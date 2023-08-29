Москва, 29 августа, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Новый сезон проекта «Открой#Моспром» пройдет с 4 по 25 сентября. Участники проекта смогут посетить более 30 производственных площадок, принять участие в дегустациях и мастер-классах, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «Открой#Моспром» открывает новый сезон

«В шестом сезоне гости проекта смогут побывать более чем на 30 столичных фабриках и заводах. Планируем в течение трех недель провести свыше 150 экскурсий и 50 мастер-классов», — отметил Овчинский. Он добавил, что список предприятий-участников пополнили еще два завода: по выпуску протезов и ортопедической продукции. «Также в честь начала учебного года проведем серию экскурсий для школьников и студентов. Они смогут ближе познакомиться с производителями медизделий, сейфов, оборудования для вагонов поездов дальнего следования и многого другого», — рассказал Овчинский.

Гости и жители столицы смогут побывать в Центре аддитивных технологий, где на 3D-принтере печатают детали для авиадвигателей, вертолетов и гоночных болидов. Также участники проекта получат возможность посетить завод по переработке электроники, производства протезов и ортезов, лифтов, вентиляционной продукции. Кроме того, они побывают на предприятиях легкой промышленности, где изготавливают обувь, одежду и аксессуары, а также на заводах, на которых выпускают напитки, конфеты и мороженое.

На сайте и в соцсетях проекта уже вышли все выпуски с онлайн-экскурсиями по заводу «МонАрх», где собирают готовую квартиру, по предприятию ЛГМ, на котором разрабатывают перспективные модели насосного оборудования, а также по отраслевому кластеру легпрома «Кунцево» и многим другим заводам.

За пять лет своей существования проекта «Открой#Моспром» было проведено более двух тысяч экскурсий по столичным предприятиям и свыше 500 мастер-классов. В этом году проект занял первое место в номинации «Промышленный маршрут» народной премии «Маршрут построен». Так, сегодня у проекта уже семь наград.