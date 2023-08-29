Москва, 29 августа, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Большей преградой для завершения конфликта на Украине является даже не действующий президент Владимир Зеленский, отстранение которого могут допустить ради заключения мира, а лидер США Джо Байден. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал доцент Финансового университета при правительстве, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Ранее обозреватель итальянской газеты Fatto Quotidiano Анджело д’Орси написал, что пока Зеленский остаётся на посту президента Украины, мира в стране не будет. При этом военные действия могут затянуться надолго. По мнению итальянского журналиста, многие европейские политики ожидают в ближайшее время существенных изменений в Киеве. В результате этого нынешний глава киевского режима может покинуть пост президента.

«Бесспорно, что мира при Зеленском не будет, но не потому что он исчадие ада, а потому что внешняя политика имеет инерцию. Человек, который призывал к войне, войне и снова войне — мир заключить просто не в состоянии. Поэтому в качестве варианта мира может быть отстранение украинского лидера или физически, или политически», — допустил Журавлёв.

Однако, по словам политолога, главной преградой в достижении урегулирования конфликта остаётся заинтересованность в этом процессе Запада, а в особенности Вашингтона, по вине которого боевые действия по-прежнему длятся. Журавлёв пояснил, если на Западе будет мнение, что нужен мир, то поставки оружия сначала сократятся, а потом прекратятся совсем.

«И большей преградой для мира является даже не Зеленский, а Байден. Который берёт взятки на востоке, чтобы не оскорблять наших союзников и поэтому всеми силами старается не решать вопрос с Тайванем. И в результате ему нужно нагнетать Украину, чтобы объяснять своим, что мол нет сил на Тайвань», — отметил политолог.

Он обратил внимание на то, что среди американских политиков есть ряд сторонников прекращения поставок вооружения Киеву для более внимательного сосредоточения сил вокруг вопроса с Тайванем, поскольку понимают, что обеспечивать оружием два фронта одновременно не получится. Но, по мнению Журавлёва, пока администрация Байдена принимает окончательные решения о Киеве, то ситуация не будет кардинально меняться. Политолог отметил, что в Европе совсем другие настроения, ведь боевые действия идут совсем рядом с ними, поэтому и мнения о прекращении конфликта чаще звучат оттуда. Но, как справедливо заметил Журавлёв, страны НАТО продолжают отправлять на Украину пакеты помощи.

«Если сравнивать президента Украины и НАТО, их влияние на продолжающийся конфликт, то тут смотря что важнее — эмоциональная составляющая или рациональная. И эмоциональной является, конечно, Зеленский — главный петух этого птичьего двора», — заключил Журавлёв.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что Зеленский, когда ВСУ будут разгромлены на передовой, попытается сбежать в Вильнюс, Майами или на Кипр, забрав с собой «украденные миллионы». Также он заявил, что Запад, рассчитывая на поражение России, спровоцировал Москву к началу конфликта на Украине, но эта попытка оказалась провальной.

28 августа президент Венгрии Каталин Новак призвала главу Украины сесть за стол переговоров. По её мнению, нет допустимых вариантов военного разрешения конфликта, которое бы привело к миру, поэтому Киеву необходимо согласиться на переговоры.

Как ранее сообщало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад не заинтересован в переговорах по мирному урегулированию на Украине и стремится заработать как можно больше денег для своего оборонно-промышленного комплекса. Он назвал разговоры западных стран про то, что пора сесть за стол переговоров, лукавой позицией.

Президент Украины ещё в октябре 2022 года запретил вести переговоры с российской стороной. Ранее Киев также сорвал переговоры с Россией, которые шли в апреле.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва открыта для мирных переговоров. Он также отметил, что если США и страны Запада действительно хотят мира, то им достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения. Как подчеркнул президент, в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.