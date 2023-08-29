Москва, 29 августа, 2023, 13:10 — ИА Регнум. В Германии постепенно продвигают рациональную повестку, которая заключается в том, что немцам пора больше думать о себе и о том, где брать источники энергии. Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 августа заявил Игорь Юшков, эксперт финуниверситета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

Ранее премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил о необходимости отремонтировать взорванный газопровод «Северный поток», так как эта инфраструктура может обеспечить ФРГ энергией на 5-10 лет.

Как пояснил Юшков, с одной стороны, Кречмер пытается оседлать общественные настроения, так как людей беспокоит экономическое положение Германии, а экономика ФРГ переживает рецессию. Поэтому саксонский премьер-министр продвигает повестку большей рациональности в стиле «давайте больше думать о себе», чтобы показать избирателям, что он думает о них.

«При этом он не говорит, что надо отказаться от экономической помощи Украине, — подчеркнул Юшков. — Иначе его сразу бы записали бы в маргиналы или агенты Кремля. Поэтому Кречмер проводит свою линию очень осторожно и призывает подумать о том, как Германия будет жить в ближайшие 10-20 лет, когда ей будет нужен газ».

Юшков также обратил внимание, что Кречмер не уходит в отрицание «зелёной» повестки. Премьер-министр признает, что декарбонизацию надо проводить и что к 2050 году Германия добьётся независимости от ископаемых источников энергии. Но до 2050 года ей надо чем-то обогреваться и иметь какой-то источник энергии.

Более того, Кречмер даже не призывает вернуться к полноценным закупкам российского газа.

«Он ведёт себя очень осторожно. Он говорит: давайте сделаем так, чтобы была возможность пользоваться этой инфраструктурой, потому что мало ли что поменяется. Если же ничего не делать, то через пару лет коррозия достигнет таких масштабов, что надо будет заново перекладывать эти трубы. Грубо говоря, сейчас законсервируем, откачаем воду, восстановим целостность, чтобы ситуация хотя бы не ухудшалась. Таким образом, мы видим в немецком обществе запрос на рациональность, на здоровый эгоизм», — объяснил Юшков.

В связи с этим энергетик призвал не забывать, что коммерческие контракты между Газпромом и европейскими компаниями не разорваны, а против «Северного потока — 1» никаких санкций нет. Нет и запрета на его эксплуатацию. Таким образом, ремонт трубопровода — это шаг к восстановлению реальных поставок.

«Хотя перед этим надо будет решить вопрос с турбинами для создания давления, — заметил Юшков. — Я напомню, что газопровод остановился не из-за взрыва. Он всё лето сокращал объёмы прокачки, потому что турбины, которые стоят на «Северном потоке — 1», должны обслуживаться в Канаде. И никак не могли договориться о том, чтобы они не попадали под санкции».

Что касается будущего газопроводов, то Юшков заметил, что точку в их судьбе пока ставить рано, хотя в нынешних условиях едва ли стоит ждать, что они заработают.

«Но в будущем вполне возможно, что частично работа этих веток будет восстановлена. Ещё раз подчеркиваю — коммерческие контракты никто не разорвал», — подытожил Юшков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Кречмер уже не первый раз поднимает вопрос о пользе российского газа. Так, 2 июля 2023 года он говорил, что ФРГ не должна навеки отказываться от этого углеводорода, тем более что реформа германской энергетики потерпела фиаско, обернувшись резким ростом цен на энергоносители, а рядовые жители страны и мелкие предприниматели не могут свести концы с концами.

До этого, 22 марта 2023 года, он констатировал, что Германия заинтересована в дешёвых российских энергоносителях, а стало быть, Берлин должен позаботиться о том, чтобы восстановить экономические отношения с Москвой. А для этого стоит отремонтировать «Северные потоки».

Эту же мысль он высказал в начале 2023 года, заметив, что если газопроводы не отремонтировать в ближайшее время, то потом они станут непригодны на очень долгий срок. По словам Кречмера, у Германии должна быть возможность альтернативных поставок газа.

Кроме того, Кречмер полагает, что Германия должна вернуться к использованию российского газа после того, как завершится специальная военная операция. Премьер-министр Саксонии убеждён — стремление обойтись без российского газа исторически невежественно и геополитически неверно.

Атака на оба трубопровода произошла 26 сентября 2022 года. Исполнители этой диверсии уничтожили три из четырёх ниток газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Ни Стокгольм, ни Копенгаген не допустили Москву к расследованию этого происшествия.

Позже Германия, Дания и Швеция в совместном письме в ООН так и не сумели назвать сроки завершения этого расследования из-за «беспрецедентного характера диверсий». Кроме того, они признались, что не могут установить, организовало ли теракты какое-ибо государство или госсубъект.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взрывы на «Северных потоках» произошли в результате целенаправленной диверсии. Более того, у российских властей есть данные, которые говорят о том, что к диверсии причастны англосаксы.