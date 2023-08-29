Омск, 29 августа, 2023, 11:48 — ИА Регнум. В Омске задержан агент украинских спецслужб, которому была поставлена задача по повреждению и уничтожению объектов инфраструктуры. Об этом 29 августа сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

Иван Шилов ИА REGNUM

«УФСБ России по Омской области при активном участии региональных органов внутренних дел пресечена деятельность приверженца неонацистской идеологии, агента спецслужб Украины», — сказала представитель ведомства.

Уточняется, что кураторы через мессенджер ставили ему задачи по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры, а также разведке в окружении военных частей Минобороны РФ.

В пресс-службе уточнили, что задержанным оказался 21-летний житель Омска. Он обвиняется в умышленном поджоге релейного шкафа на перегоне железнодорожных путей.

Задержанный дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене, диверсии и участии в деятельности террористической организации.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры в Калуге. Его готовил сторонник украинского нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Позднее сторонник украинских националистов признался в подготовке теракта и рассказал, что после начала СВО стал перечислять деньги на помощь Украине.