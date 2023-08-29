Анкара, 29 августа, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Подготовка визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию продолжается, при этом точная дата находится в процессе согласования. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в администрации президента Турции.

Kremlin.ru Реджеп Эрдоган

«Определенные организационные процессы идут. Окончательной даты пока не сообщили. На стадии согласования», — приводит агентство слова собеседника.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники сообщил, что переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдут в Сочи 4 сентября.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча президентов России и Турции состоится в скором времени, а точная дата будет объявлена в соответствии с предварительными договорённостями по этому вопросу.

Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников написал, что Эрдоган может посетить Россию 8 сентября. Газета Hürriyet, ссылаясь на источники, сообщила, что Путин и Эрдоган могут на переговорах в Сочи обсудить новую формулу зерновой сделки.