Грозный, 29 августа, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Ахмат» Мохамед Конате отметил, что в грозненском клубе нет проблем с выплатой денежных вознаграждений. Об этом сообщает Sport24.

«Вообще нет никаких проблем! У нас отлично платят. Просто конфетка!» — приводит издание слова Конате.

27 августа нападающий грозненского футбольного клуба «Ахмат» Мохамед Конате стал гражданином России. Спортсмен родился в Кот-д’Ивуаре. Конате 25 лет, он играет за «Ахмат» с 2021 года. Всего он провёл за эту команду 63 матча, в которых отметился 23 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Ранее он выступал за подмосковные «Химки», «Тамбов», белорусский «Гомель», армянский «Пюник», казахстанский «Кайрат», екатеринбургский «Урал», латвийский «Бабите», молдавский «Саксан» и ивуарийский «Денгеле». За сборную Буркина-Фасо Конате сыграл в 16 встречах и забил два мяча.

Как передавало ИА Регнум, грозненский «Ахмат» одержал победу над московским «Динамо» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла 14 мая в Москве и завершилась со счётом 3:0. В составе «Ахмата» голы забили нападающие Нене Гбамбле на 38-й минуте, Мохамед Конате на 57-й и Владимир Ильин на 81-й.