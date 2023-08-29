Москва, 29 августа, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Медицинское оборудование, которое закупили на перечисленные жителями России 73 млн рублей, доставлено на передовую. Оно поможет спасать жизни и лечить бойцов, сообщили 29 августа в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

РИА Новости / Михаил Климентьев Общество народного фронта

Деньги для фронтовых медиков собирали в рамках проекта «Всё для победы!» Всего россияне отправили около 44 тыс. переводов. Эти средства пошли на закупку портативных рентген-аппаратов, стоматологических установок, аппаратов УЗИ и ИВЛ, портативных дефибрилляторов, медицинских рюкзаков санитара и врача, квадроциклов с прицепом для эвакуации раненых с поле боя и многое другое.

По словам представителя ОНФ, хирурга Бадмы Башанкаева, помощь медицинским батальонам оказана на основании их запросов о самом необходимом.

«Всё, что собирается Народным фронтом, основано на запросах военных врачей. Это не просто гипотетическая помощь, которую кто-то решил собрать и подарить. Мы всегда опрашиваем ребят с передовой на предмет того, в чём они нуждаются сейчас больше всего», — сказал Башанкаев.

Военный врач с позывным Жгут добавил, что оборудование позволит оказывать медицинскую помощь в полном объёме прямо на линии боевого соприкосновения. Это означает, что бойцам спасают жизни.

Вторая выдача медоборудования военным состоялась в Запорожской области. Ранее, в апреле, в районе Артёмовска прошла первая выдача, уточнили в ОНФ.

Как сообщало ИА Регнум, сбор «Военным медикам» был открыт 9 августа, он продолжается. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль заявил, что на фронте медикам по-прежнему нужна аппаратура для лечения раненых и их эвакуации, хотя многое на этом направлении уже было сделано.