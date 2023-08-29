Киев, 29 августа, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Политики на Украине раскритиковали папу Римского Франциска за слова о «величии России», которые он произнёс на Всероссийской встрече католической молодежи 25 августа, пишет издание The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

«Не забывайте свое наследие. Вы наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи», — сказал на встрече понтифик.

Слова папы Римского о том, что Россия славится своей культурой и человечностью, также вызвали шквал критики в его сторону со стороны Киева.

Слова понтифика вызвали сильный протест в Киеве. Так, пишет издание, официальный представитель МИД Украины Олег Николенко назвал речь папы Римского «империалистической пропагандой».

Как сообщало ИА Регнум, украинские власти поощряют нападки на священников и прихожан УПЦ и передачу церквей раскольникам из Православной церкви Украины (ПЦУ). Действующее законодательство позволяет сторонникам ПЦУ захватывать церкви. Они врываются в храмы и при попустительстве или содействии полиции выгоняют священников и прихожан, верных УПЦ, а также переводят церковное имущество в юрисдикцию раскольников.