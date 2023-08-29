Москва, 29 августа, 2023, 11:18 — ИА Регнум. В Москве сосед 50-летнего кандидата экономических наук, профессора Константина Михайлова обратился в полицию, услышав выстрелы в квартире. Об этом ИА Регнум сообщил источник. Выехавшие на место оперативники изъяли у мужчины три ружья и стреляные гильзы, рассказал собеседник.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам источника, 27 августа в полицию обратился один из жителей Ружейного переулка, расположенного между Смоленским бульваром и улицей Плющиха. Мужчина рассказал, что после полуночи слышал выстрел в соседней квартире. На указанный заявителем адрес направили наряд полиции. Слова соседа подтвердились, в указанной квартире при осмотре правоохранители обнаружили несколько единиц оружия и стреляные гильзы.

«Было изъято два ружья, предположительно пневматических, и одно охолощенное, 4 стреляные гильзы и 46 патронов. Владелец квартиры был доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства», — рассказал собеседник агентства.

Задержанным оказался 50-летний кандидат экономических наук Константин Михайлов, который раньше работал на кафедре менеджмента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. Изъятое у него оружие направили на экспертизу. Сейчас в отношении Михайлова проводится проверка, которая установит, куда стрелял мужчина и зачем.