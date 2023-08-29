Москва, 29 августа, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Эффект «голубой Луны» — яркое полнолуние и довольно редкое явление — в Москве можно будет наблюдать в ночь на 31 августа. Об этом главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова написала 29 августа в своём Telegram-канале.

Кадр из видео Голубая луна

Она отметила, что это будет второе за месяц суперлуние, когда Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км. Так как периферия антициклона будет определять погоду в Московском регионе, переменная облачность позволит разглядеть Луну.

«Максимальных размеров она достигнет в 4 часа 35 минут», — уточнила Позднякова.

В следующий раз полнолуние с эффектом «голубой Луны», когда естественный спутник также близко подойдёт к Земле, можно будет наблюдать в 2037 году.

Суперлуние наблюдается при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Жители Земли в этом момент видят более крупный, чем обычно, лунный диск.

Как сообщало ИА Регнум, суперлуние в северном полушарии наблюдалось в ночь с 11 на 12 августа. Ряд учёных выразили опасения, что две суперлуны в одном месяце запустят сейсмические процессы небывалой силы.