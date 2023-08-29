Москва, 29 августа, 2023, 10:56 — ИА Регнум. В Москве на 92-м году жизни скончалась Эди Сайко — известный психолог и редактор журнала «Мир психологии». Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

По информации собеседника агентства, Эди Сайко ушла из жизни 27 августа в своей квартире в районе Тёплый стан.

«В квартире на Ленинском проспекте было обнаружено тело 91-летней женщины. Причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал он.

Сайко Эди Викторовна родилась 25 апреля 1932 года. Она была профессором кафедры акмеологии и психологии профессиональной деятельности Российской академии государственной службы при Президенте РФ.

Эди Викторовна изучала закономерности и механизмы, обеспечивающие возможность достижения высшей ступени индивидуального развития. Она стала автором более чем 250 книг, статей и научных работ. Сайко занимала должность редактора журнала «Мир психологии» под совместным издательством Российской академией образования и Российской академией гражданской службы.

Муж Эди Викторовны Давид Иосифович Фельдштейн — доктор психологических наук, академик, вице-президент Российской академии образования, и член Академии педагогических и социальных наук. Он изучал психологические условия коррекции поведения подростков и успешно внедрил в практику перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей. На его счету более 300 научных работ.