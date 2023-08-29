Москва, 29 августа, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Российские войска удерживают фланги в городе Артёмовске в ДНР, ситуация там стабилизируется. Об этом 29 августа сообщил врио главы региона Денис Пушилин в эфире «Соловьёв Live».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Удерживаются фланги, ситуация там уже стабилизируется», — сказал Пушилин.

Как передавало ИА Регнум, Пушилин сообщил, что в ДНР сейчас самые горячие точки — в районе населённых пунктов Урожайное и Старомайорское. По его словам, сейчас это серая зона, противник тоже не имеет возможности там закрепиться, поскольку негде закрепляться. Кроме того, российские артиллерия и авиация чётко отрабатывают, как только ВСУ предпринимают шаги занять эти населённые пункты, отметил он.

28 августа Пушилин сообщил, что на авдеевском направлении российские подразделения улучшили позиции. По его словам, на южнодонецком направлении ВСУ пытаются обойти с восточной стороны населённый пункт Урожайное.