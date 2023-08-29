Москва, 29 августа, 2023, 10:58 — ИА Регнум. В России впервые пройдут всероссийские учения по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны в случае террористической угрозы и других чрезвычайных ситуациях. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что учения будут проходить с 29 по 30 августа в школах, техникумах и колледжах. Участие в них примут подразделения МЧС России, МВД России и Росгвардии.

В ходе учений в образовательных учреждениях будет проведена проверка работоспособности систем оповещения, отработано взаимодействие с антитеррористическими комиссиями и оперативными службами.

Спасатели проведут дополнительные инструктажи с учителями и преподавателями, уроки безопасности со школьниками, организуют практические тренировки по эвакуации, в том числе при пожаре. Они оценят оперативность прохождения сигналов по системе 112, окажут помощь руководителям мероприятий, помогут оценить правильность действий участников, дадут квалифицированные рекомендации.

Уточняется, что сотрудники МЧС России также проверят работоспособность пожарной сигнализации, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, а также наличие и исправность средств пожаротушения.

Как передавало ИА Регнум, Минпросвещения России разработало примерный календарный план воспитательной работы на 2023/2024 учебный год, в который входят 67 мероприятий. В данный план включены перечень юбилейных и памятных дат, которые связаны с литературой, историей, искусством и наукой, а также дополнительно разработанный перечень мероприятий, рекомендуемых в рамках календарного плана воспитательной работы.

Учеников 10–11-х классов школ на занятиях по начальной военной подготовке будут обучать основам управления и применения беспилотников. Уточняется, что после прохождения курса учащиеся школ должны получить представление об особенностях применения дронов в боевых действиях.

9 ноября 2022 года глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил о том, что с 2023 года в школах появится курс по начальной военной подготовке. Также стало известно, что НВП включат в учебный процесс в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в качестве соответствующих модулей.