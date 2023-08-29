Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 29 августа, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Жителю Ноябрьска, открывшему стрельбу при выселении из аварийного дома, предлагали однокомнатную квартиру в новостройке, сообщили РИА Новости в городской администрации.

(сс) jasongillman

Чтобы предотвратить возможные последствия, связанные с небезопасным состоянием дома, администрация Ноябрьска подала иск в суд — на выселение мужчины из аварийного дома.

«Иск удовлетворили. Вчера, имея на руках решение суда, к нему приехали приставы, чтобы помочь ему переехать в новую квартиру», — сообщили в администрации.

Единственному обитателю дома было предложено другое жилье — однокомнатная благоустроенная квартира площадью 44 квадратных метра в новостройке по улице Муравленко, уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа появилась информация о стрельбе в посёлке СУ-952 в пригороде Ноябрьска, которую устроил 62-летний Марат С., проживающий в доме, признанном несколько лет назад аварийным.

Остальные жильцы уже съехали из опасного здания. Мужчина остался жить в этом доме, поскольку его не устроила площадь новой квартиры. При этом недавно суд постановил переселить жильца из аварийного здания принудительно.

Мужчина отказывался вести переговоры с прибывшими к нему судебными приставами, выстрелил из ружья в воздух, затем поджег свой автомобиль, после чего закрылся в доме. В итоге после переговоров мужчину задержали, его направили в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.