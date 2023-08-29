Анкара, 29 августа, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдут в Сочи 4 сентября. Об этом 29 августа сообщил турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

«При ситуации, когда господин Путин не смог приехать в Турцию, в Россию поедет наш господин президент. Раскроем дату: президент Эрдоган 4 сентября посетит с визитом Сочи», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча президентов России и Турции состоится в скором времени, а точная дата будет объявлена в соответствии с предварительными договорённостями по этому вопросу.

Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников написал, что Эрдоган может посетить Россию 8 сентября. Газета Hürriyet, ссылаясь на источники, сообщила, что Путин и Эрдоган могут на переговорах в Сочи обсудить новую формулу зерновой сделки.