Вашингтон, 29 августа, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Швейцария могла бы поставить на Украину 96 немецких танков Leopard 1A5, но не сделала этого, поэтому сейчас эта техника просто ржавеет. Об этом написал военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он напомнил, что Швейцария на протяжении более 200 лет придерживается строгой политики нейтралитета.

«Но её критики полагают, что своим отказом предоставить Украине около сотни боевых танков Leopard 1A5 она фактически помогает России», — говорится в материале.

По словам Сучиу, руководство Швейцарии изначально действительно было готово продать свои старые танки европейским государствам, которые намеревались поставить их Украине, но в результате отказалось от данной сделки. Данную технику ВСУ могли бы использовать при контрнаступлении, отметил эксперт.

По его мнению, 96 танков «Леопард-1» могли бы значительно улучшить ситуацию для ВСУ, но они продолжат ржаветь в Италии.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что поставки Украине новых вооружений будут разжигать конфликт. Он отметил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.

Путин заявлял на ПМЭФ-2023, что американские истребители в случае получения их Украиной будут гореть так же, как и немецкие танки Leopard. Он также констатировал, что НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт.

11 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО активно вовлечено в конфликт на Украине, хотя Запад утверждает обратное. Страны альянса посылают в зону боевых действий не только оружие и инструкторов, но и наёмников, а также помогает ВСУ разведданными.