Задержанный в Калуге сторонник «Азова»* признался в подготовке теракта
Задержанный в Калуге сторонник «Азова» признался в подготовке теракта
Москва, 29 августа, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Сторонник украинских националистов, задержанный сотрудниками ФСБ в Калуге, признался в подготовке теракта. Ведомство распространило 29 августа соответствующее видео.
Задержанный рассказал, что после начала СВО стал перечислял деньги в помощь Украине. Затем с ним связался человек по имени Тарас.
«Мне поступило задание собрать компоненты для создания взрывного устройства и использования на территории Российской Федерации, разместить эти компоненты по тайникам на территории Калужской области», — сказал задержанный.
После выполнения задания мужчину проинструктировали, как выехать за пределы России. При попытке покинуть страну его задержали сотрудники ФСБ.
Как сообщало ИА Регнум, ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры в Калуге. Его готовил сторонник украинского нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).