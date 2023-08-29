* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 29 августа, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Сторонник украинских националистов, задержанный сотрудниками ФСБ в Калуге, признался в подготовке теракта. Ведомство распространило 29 августа соответствующее видео.

Кадр видео из Телеграмм — канала Обвиняемый по делу о подготовке терракта

Задержанный рассказал, что после начала СВО стал перечислял деньги в помощь Украине. Затем с ним связался человек по имени Тарас.

«Мне поступило задание собрать компоненты для создания взрывного устройства и использования на территории Российской Федерации, разместить эти компоненты по тайникам на территории Калужской области», — сказал задержанный.

После выполнения задания мужчину проинструктировали, как выехать за пределы России. При попытке покинуть страну его задержали сотрудники ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры в Калуге. Его готовил сторонник украинского нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).