Москва, 29 августа, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут на переговорах в Сочи обсудить новую формулу «зерновой сделки». Об этом написала газета Hürriyet, ссылаясь на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

«Утверждается, что новая формула, которую Турция выработает после контактов, может быть обсуждена на встрече президента Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина в Сочи», — говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, создание зернового коридора станет одной из главных тем визита в Россию министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Соответствующее заявление в эфире телеканала NTV сделал главный советник турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч.

Советник президента Турции заявил, что Россия, несмотря на выход из зерновой сделки, готова продолжить работу при выполнении определённых условий. Кроме того, по его словам, украинская сторона также не против продолжения переговорного процесса по этому вопросу.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Хаканом Фиданом в Москве.

По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на турецких чиновников, Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Россию 8 сентября. По информации агентства, турецкий лидер намерен совершить визит в Россию до саммита «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели, который пройдёт 9–10 сентября.

Зерновая сделка о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года. В МИД РФ 4 июля 2023 года заявили, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны.