Варшава, 29 августа, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Президенту США Джо Байдену следует построить вдоль границы с Украиной обещанные элеваторы, чтобы помочь пострадавшим из-за украинского конфликта фермерам. Об этом госсекретарь министерства развития и региональной политики Польши Ядвига Эмилевич заявила в интервью газете Financial Times.

(сс) U.S. Secretary of Defense

В июне минувшего года американский лидер заявил, что США и ЕС планируют построить у границ Украины, в том числе в Польше, временные хранилища для транспортировки украинской пшеницы. Элеваторы позволят отправлять зерно, которого в стране накопилось 20 млн тонн, в европейские и другие страны, но их строительство займёт какое-то время.

«Польская чиновница раскритиковала Байдена за обещание по поводу украинского зерна», — говорится в статье.

По словам Эмилевич, в ходе её встречи с американскими чиновниками в июле подробностей, связанных с обещанием Байдена, было очень мало. Президент США, подчеркнула она, дал публичное обещание, но в его администрации никто не был готов отвечать на вопросы об этом.

В Белом доме пока не ответили на запрос издания по поводу заявлений Эмилевич.

Дополнительные элеваторы у границ Украины, отмечает издание, позволят польским фермерам хранить излишки зерна, а не продавать его по более низким ценам. Указано также, что критика США со стороны польских властей — союзников Вашингтона в Европе — стала «редким шагом».

Как сообщало ИА Регнум, в июле премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки. Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия попросили Еврокомиссию продлить до конца года действующий до 15 сентября запрет на импорт украинского зерна.