Москва, 29 августа, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Город предоставил мясоперерабатывающему заводу «Коломенское» земельный участок в аренду по льготной ставке. Ставка составляет один рубль в год. На этой территории завод построит производственный комплекс. Завод стал 17-м инвестором, с которым город заключил такой договор в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

«Московскому мясоперерабатывающему заводу «Коломенское» предоставили участок для строительства производственного корпуса площадью 6,6 тысячи квадратных метров, который позволит расширить действующее предприятие», — заявил Ефимов. Он добавил, что компания вложит в проект не менее 200 миллионов рублей. «Это уже 17-я компания, с которой город заключил договор аренды земли за один рубль в год в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта», — рассказал Ефимов.

Новый корпус построят рядом с действующей площадкой завода. До этого там размещались некапитальные объекты. «С инвестором заключен договор аренды участка площадью 0,75 гектара сроком на пять лет. За это время компания должна построить новый объект и ввести его в эксплуатацию», — пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Он добавил, что ставка в один рубль в год будет действовать весь срок реализации проекта.

Столичный завод «Коломенское» производит колбасы и мясные деликатесы из отечественного сырья с 1987 года. Предприятие состоит в Гильдии поставщиков Московского Кремля и удостоено звания «Поставщик Московского Кремля». «На предприятии выпускают более 200 наименований продукции. Строительство нового цеха позволит до 30 процентов увеличить объемы производства и расширить ассортимент, а также организовать более 50 новых рабочих мест», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Заключение соглашений между городом и компаниями о предоставлении земли в аренду по льготной ставке — одна из мер поддержки бизнеса и развития промышленности. Мера поддержки дает возможность снизить затраты на создание рабочих мест и в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции.

Москва — город с развитым производством. Здесь работают почти четыре тысячи промышленных площадок, ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В Москве производят самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.