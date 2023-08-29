Москва, 29 августа, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Московские аэропорты Домодедово и Внуково, которые рано утром ограничивали полёты, сейчас работают в штатном режиме. Об этом 29 августа сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в этих аэропортах.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Так, в аэропорту Внуково сообщили, что по независящим от него причинам были введены временные ограничения на прилёт и вылет самолётов с 03:51. Отмечается, что с 04:18 аэропорт Внуково работал на вылет/прилёт с интервалом и векторением, с 06:02 ограничения на полёты были сняты. Сейчас аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме, уточнили в аэропорту.

Отмечается, что для обеспечения дополнительных мер безопасности полётов аэропорт Домодедово временно ограничивал прилёт и вылет воздушных судов с 03:49 до 06:01.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, сообщил источник.

Как передавало ИА Регнум, 28 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в районе подмосковных Люберец силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен беспилотник, летевший к Москве. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы.

В Минобороны РФ подтвердили уничтожение украинского беспилотника, уточнив, что попытка теракта со стороны киевского режима была пресечена в 4:30 мск.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах Внуково и Домодедово было задержано и отменено около 20 авиарейсов.