Москва, 29 августа, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Вопросы, связанные с повышением ответственности для водителей электросамокатов, обязательно проработает Госдума. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил 29 августа в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что количество аварий с участием электросамокатов выросло с 2019 года более чем в 40 раз. Проблема стала массовой.

«Мы обязательно будем прорабатывать варианты решения вопросов, связанных с повышением ответственности при езде на электросамокатах. Они могут быть разные», — заверил Володин.

Решать проблему ДТП с участием электросамокатов предлагают по-разному, добавил он. Способы варьируются от полного запрета электросамокатов до ограничения скорости или места пользования. Правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности действуют в России с этого года, но пространство для работы остаётся.

Володин рассказал о международном опыте. Так, в Сингапуре ездить на электросамокатах разрешено только по немногочисленным велодорожкам, в Нидерландах за езду по дорогам общего пользования предусмотрен штраф в размере €360, а в Японии для вождения электросамокатов требуется удостоверение.

Адвокат и правозащитник Владимир Новицкий в беседе с ИА Регнум ранее отмечал, что электросамокаты всё ещё не отнесены к числу транспортных средств, поэтому правила дорожного движения на них не распространяются. Пока это не изменится, водители таких средств индивидуальной мобильности будут продолжать уходить от ответственности, создавая угрозу жизни и здоровью граждан.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») внёс в нижнюю палату парламента законопроект о праве местных властей запрещать использование электросамокатов или ограничивать их скорость.