Панама, 29 августа, 2023, 08:47 — ИА Регнум. У побережья Панамы произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщает Университет геологических наук Панамы на своей странице в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы 28 августа в 23:59 по местному времени (07:59 мск 29 августа), эпицентр располагался в 61 км от города Эль-Порвенир.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, американские учёные встревожены нынешним положением Земли, так как планета переживает стремительный всплеск экстремальных климатических и геодинамических явлений.

По оценкам учёных, климатические изменения на Земле ведут к учащению и росту масштабов сейсмических, вулканических, гидрологических, атмосферных, гравитационных и термических аномалий.