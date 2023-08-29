Рим, 29 августа, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Пока Владимир Зеленский остаётся на посту президента Украины, мира в стране не будет. При этом военные действия могут затянуться надолго, считает обозреватель итальянского издания Fatto Quotidiano Анджело д’Орси.

Многие рассчитывают на резкие перемены, которые скоро произойдут в Киеве и будут более или менее безболезненными, отмечает он. Речь идёт об уходе Зеленского, и руки к этому приложит Вашингтон.

«В результате из игры выйдет человек, который сегодня является одним из главных препятствий на пути к миру», — говорится в статье.

От нынешнего украинского лидера останутся лишь воспоминания, в том числе «не очень хорошие». Пока Зеленский остаётся у власти, взаимопонимание вряд ли будет достигнуто, добавил д’Орси.

Автор предположил, что военные действия, если ситуация в Киеве не изменится, могут продлиться «очень долго». При этом, считает он, победителя в затяжном конфликте не будет. Проиграют все, в том числе Европа, которая потеряет лидирующее положение, превратившись в политический придаток НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил, что дни нынешней украинской власти уже сочтены. Украинские мужчины отказываются идти на фронт, а политика Зеленского создаёт предпосылки для гражданской войны.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что Зеленский, когда ВСУ будут разгромлены на передовой, попытается сбежать в Вильнюс, Майами или на Кипр, забрав с собой «украденные миллионы».