Мадрид, 29 августа, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Круизный лайнер Britannia столкнулся с нефтяным танкером на Майорке в Испании, сообщает Sky News.

Кадр видео из Телеграм — канала Танкер и лайнер

Отмечается, что инцидент произошёл 27 августа у побережья Пальма-де-Майорки. На борту лайнера в этот момент находились несколько тысяч человек.

В результате столкновения несколько человек получили лёгкие травмы, им оказали помощь сотрудники бортовой медицинской бригады.

Компания — оператор лайнера P&O Cruises уточнила, что авария произошла во время стоянки из-за неблагоприятных погодных условий. Также сообщается, что в момент аварии на Майорке шёл проливной дождь, ветер дул со скоростью более 100 км/ч.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа в Суэцком канале столкнулись танкер, следовавший под флагом Гонконга, и буксир. Буксир из-за этого затонул, погиб один человек из его экипажа. Судоходство в Суэцком канале было полностью восстановлено после столкновения двух танкеров только 23 августа.