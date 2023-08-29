Луганск, 29 августа, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Украинские военные открыли артиллерийский огонь по своей же колонне в районе села Новосёловское под Купянском. В результате техника ВСУ была повреждена или уничтожена, сообщил 29 августа военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Марочко

По информации эксперта, колонна из двух украинских бронетранспортёров и трёх автомобилей с личным составом двигалась в районе села и по какой-то причине изменила курс на противоположный.

«Вероятнее всего, украинскими боевиками из-за несогласованности данная колона была принята за российскую, и по ней был открыт артиллерийский огонь», — написал Марочко.

Результатом «дружественного» огня стало повреждение или уничтожение техники. Личный состав рассеялся в ближайшей лесополосе.

Как сообщало ИА Регнум, российские штурмовые подразделения на купянском направлении заняли опорный пункт ВСУ, разгромив вражеские силы в количестве до роты, и уничтожили две боевые бронированные машины «Козак». Об этом 28 августа сообщил офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин.