Красноярск, 29 августа, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Шестнадцатилетний школьник был арестован в Красноярске по подозрению в подготовке теракта на местном рынке, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Подростка задержали, когда он покупал компоненты для самодельного взрывного устройства.

«В Красноярске задержан 16-летний школьник одной из гимназий при приобретении компонентов для самодельного взрывного устройства», — сказал источник, слова которого цитирует ТАСС.

По словам собеседника агентства, подросток собирался устроить взрыв в Кировском районе города. Его схватили возле одного из городских кафе.

В ходе обыска у школьника нашли химические вещества и дымовые шашки. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа первый Восточный окружной военный суд приговорил к 3 и 4 годам воспитательной колонии двух несовершеннолетних за подготовку взрыва в паспортно-визовом центре Новосибирска. Речь идёт о двух гражданах России, проживающих в Новосибирске и Новотроицке Оренбургской области, участвовавших в запрещенной Верховным судом России террористической организации National Socialism / White Power (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При обыске у них изъяли инструкцию по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, а также химические компоненты и другие материалы.