Париж, 29 августа, 2023, 07:28 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в грабеже армии и потворстве эскалации украинского конфликта. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Х.

Сергей Корсун ИА REGNUM Помощь Украине

«Урсула решила отправить снаряды на €1,1 млрд Зеленскому. Кто на это дал согласие? Нет разграблению нашей армии и поддержке войны!» — заявил Филиппо.

22 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС направил Украине транш в €1,5 млрд в рамках макрофинансовой программы помощи. В общей сложности ЕС согласовал программу макрофинансовой помощи Украине на 2023 год в размере €18 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано заявил, что ЕС продолжит оказывать помощь Киеву «столько, сколько потребуется». В Европе, пишет издание PressTV, готовы спонсировать Украину в ущерб собственной экономике, несмотря на высочайший за последний год уровень банкротства в компаниях.

По данным AFP, европейский союз с начала вооружённого конфликта на Украине предоставил Киеву почти 224 тыс. артиллерийских снарядов и более 2 тыс. ракет различных типов. Общая стоимость поставленных Украине боеприпасов составляет более €1 млрд. В издании считают, что вероятность того, что Евросоюз сможет выполнить цель по поставкам ВСУ одного миллиона боеприпасов к весне 2024 года, очень мала.