Красный Лиман, ДНР, 29 августа, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Российские многоцелевые ударные вертолеты Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Mil.ru Вертолеты Ми-35

Экипажи боевых машин действовали совместно с передовым авиационным наводчиком и использовали неуправляемые авиационные ракеты.

«Задача была выполнена успешно, цель была поражена в полном объеме со 100%-ным качеством», — рассказал летчик с позывным Крот, который участвовал в бою.

В Минобороны отметили, что пуски ракет выполнялись на малой высоте при скорости около 300 км в час, что позволило не допустить обнаружения вертолетов средствами противовоздушной обороны (ПВО) противника. В ведомстве добавили, что после нанесения ударов боевые машины вернулись на аэродром базирования.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Минобороны России представило рассказ командира вертолёта Ми-35 с позывным Кабан, который сообщил детали тактики, используемой российскими экипажами для защиты от сил ПВО ВСУ. Летчик отметил, что иногда экипажу приходится двигаться на высоте от 3 до 5 метров.

17 августа минобороны Белоруссии сообщило, что Россия передала республике первую партию боевых вертолетов Ми-35. Минск получил эти боевые машины в соответствии с планом строительства и развития Вооружённых сил Белоруссии, а также военно-технического сотрудничества с Россией.