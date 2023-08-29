Наступивший 552-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием о том, что артиллеристы российского отряда специального назначения «Викинг» уничтожили украинскую пехоту при попытке контратаки в районе Клещеевки под Артёмовском. Судя по кадрам, попавшим в распоряжение РИА Новости, живую силу противника в лесопосадке выявил расчёт беспилотников, а затем координаты для нанесения точного удара по украинской пехоте были переданы артиллерии.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Два украинских беспилотника попытались атаковать объекты на территории России, но были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны в небе над Тульской областью. Также БПЛА уничтожили в небе над Белгородской областью.

Глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что союзники Украины дали добро на удары по Крыму. По его словам, количество беспилотников, бьющих по территории России, будет увеличиваться.

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