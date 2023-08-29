ДНР, 29 августа, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Российские артиллеристы отряда специального назначения «Викинг» отразили попытку контратаки украинской пехоты в районе Клещеевки на артёмовской участке фронта.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

ОБ этом сообщает РИА Новости. Украинские солдаты планировали контратаковать, но их намерения выявил расчёт БПЛА.

Дрон обнаружил живую силу противника в лесопосадке, а после получения координат цели артиллерийские расчёты точным ударом разгромили пехоту ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа над юго-западной частью акватории Чёрного моря был зафиксирован полёт американских разведывательных беспилотников в направлении государственной границы РФ. Чтобы пресечь возможное нарушение границы и помешать ведению радиотехнической разведки, были подняты два истребителя из состава дежурных сил ПВО. В Минобороны РФ уточнили, что американские беспилотники изменили направление полёта, покинув данный район.

На купянском направлении штурмовые подразделения группировки войск «Запад» в ходе боя овладели опорным пунктом ВСУ, разгромив до роты противника, и уничтожили две боевые бронированные машины «Козак». При этом было отражено девять контратак ВСУ силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии из состава 68-й отдельной егерской бригады. Экипажи армейской и штурмовой авиации нанесли 13 ударов по скоплению живой силы и огневых средств подразделений противника.