Российская артиллерия ударила по группе ВСУ на артёмовском направлении
Артиллеристы ВС России уничтожили пехоту ВСУ при попытке атаки под Артёмовском
ДНР, 29 августа, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Российские артиллеристы отряда специального назначения «Викинг» отразили попытку контратаки украинской пехоты в районе Клещеевки на артёмовской участке фронта.
ОБ этом сообщает РИА Новости. Украинские солдаты планировали контратаковать, но их намерения выявил расчёт БПЛА.
Дрон обнаружил живую силу противника в лесопосадке, а после получения координат цели артиллерийские расчёты точным ударом разгромили пехоту ВСУ.
Как сообщало ИА Регнум, 28 августа над юго-западной частью акватории Чёрного моря был зафиксирован полёт американских разведывательных беспилотников в направлении государственной границы РФ. Чтобы пресечь возможное нарушение границы и помешать ведению радиотехнической разведки, были подняты два истребителя из состава дежурных сил ПВО. В Минобороны РФ уточнили, что американские беспилотники изменили направление полёта, покинув данный район.
На купянском направлении штурмовые подразделения группировки войск «Запад» в ходе боя овладели опорным пунктом ВСУ, разгромив до роты противника, и уничтожили две боевые бронированные машины «Козак». При этом было отражено девять контратак ВСУ силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии из состава 68-й отдельной егерской бригады. Экипажи армейской и штурмовой авиации нанесли 13 ударов по скоплению живой силы и огневых средств подразделений противника.