Вашингтон, 29 августа, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Запад, рассчитывая на поражение России, спровоцировал Москву к началу конфликта на Украине. Попытка оказалась провальной, заявил в интервью YouTube-каналу Redacted экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«На Западе были в восхищении, когда президент России Владимир Путин вошёл на территорию Украины, так как они пришли к ошибочному заключению, что это их возможность уничтожить Россию», — сказал Макгрегор.

Он утверждает, что западные лидеры просчитались, стремясь нанести поражение России. Полковник отметил, что в апреле союзники Киева убедили президента Украины Владимира Зеленского отказаться от идеи мирных переговоров.

Экс-советник главы Пентагона добавил, что Россия тогда поменяла стратегию и перешла в масштабную оборону, а ВСУ понесли огромные потери.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Дуглас Макгрегор в своём блоге на YouTube заявил, что украинский президент после разгрома ВСУ на передовой попытается сбежать в Вильнюс, Майами или Кипр. Экс-советник главы Пентагона уверен, что США совершили ошибку, убедив украинские войска пойти в наступление, поскольку у них с самого начала не было шансов пробить линии российской обороны и преодолеть подготовленные минные поля.

Он также выразил мнение, что на фоне успешного проведения Россией своей специальной военной операции власти США могут принять решение об отправке своих войск на Украину. При этом, по словам Макгрегора, вопреки ожиданиям Вашингтона российская армия в настоящее время сильнее, чем когда-либо, а единственная хорошая новость для Запада состоит в том, что в Москве не планируют «идти до польской границы».