Москва, 29 августа, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Московская компания «Медицинофф», которая выпускает медицинскую, лабораторную и корпусную мебель, расширила продуктовую линейку. Теперь в ее ассортимент входят в том числе и товары для офиса, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Медицинофф

«Столичная промышленность последние годы активно встраивается в новую индустриальную, технологическую реальность», — заявил Овчинский. Он отметил, что санкционные ограничения дали предприятиям возможность занять освободившиеся ниши, а также стали еще одним толчком к развитию и расширению производства. «Так, компания «Медицинофф», которая выпускает медицинскую мебель, открыла новое направление — запустила производство столов, стульев, шкафов и других предметов интерьера для коммерческих пространств. Сейчас мощности предприятия позволяют ежемесячно изготавливать до 4,5 тысячи единиц продукции», — сказал Овчинский.

Вся мебель разрабатывается в собственном исследовательском центре компании. Планируется, что в будущем там начнут выпускать изделия для дома.

«С нашей экспертизой, многолетним опытом и передовыми производственными мощностями мы готовы представить новое направление — мебель, специально разработанную для коммерческих пространств», — рассказала руководитель компании Зейнаб Аль-Сальфа. «Наш парк станков и уникальные технологии позволяют создавать продукты высочайшего качества и функциональности, выдерживать сроки. Будучи экспертами в медицинской сфере, мы хотим применить наш опыт и навыки к производству интерьерной мебели», — подчеркнула она.

Развитию предприятия помогает в том числе поддержка со стороны города. В прошлом году компания получила от Москвы субсидию на 8,9 миллиона рублей на возмещение части затрат по лизингу на приобретение оборудования. Таким образом производитель пополнил технологический парк новыми установками, которые позволяют вдвое увеличить мощности площадки.

Москва — город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, а ежегодно в городе открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.